Samsung Galaxy A51 Ontvangt Android 11-update

Goed nieuws voor Nederlanders met een Galaxy A51. Samsung is in ons land namelijk begonnen met de uitrol van Android 11 voor de smartphone. De Android 11-update met de One UI 3.0-schil brengt een hoop nieuwe functies met zich mee.

Verschillende Nederlandse gebruikers van de Galaxy A51 melden dat ze de Android 11-update kunnen downloaden. Na de update krijgen gebruikers toegang tot mediabediening vanuit het meldingvenster, meer privacy-opties, chatbubbels, video schermopname en meer. Ook zorgt de One UI 3.0-schil voor een verbeterde interface die makkelijker te bedienen is.

De Android 11-update is 2GB groot en installeert ook gelijk de beveiligingspatch van februari 2021. Samsung heeft al laten weten dat de Galaxy A51 op een later tijdstip ook een update naar One UI 3.1 ontvangt.

via [droidapp]