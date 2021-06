“Specificaties En Releasedatum Van TicWatch E3 Gelekt”

Een teaser op Twitter en een gedeelde video geven meer informatie over de TicWatch E3 van Mobvoi. De teaser doet vermoeden dat de lancering van de smartwatch op 16 juni zal plaatsvinden en volgens de video zal Mobvoi de nieuwe smartphone uitrusten met een Wear 4100-chipset.

Mobvoi lanceerde kort na de introductie van de Snapdragon Wear 4100 en Wear 4100+ de eerste Wear 4100-smartwatch. Negen maanden na de introductie van de TicWatch Pro 3 komt de fabrikant opnieuw met een Wear 4100-smartwatch. Dit schrijft de website XDA-Developers.

Mobvoi deelde vrijdag op Twitter al een hint voor de introductie van een nieuwe smartwatch op 16 juni. Details over de smartwatch deelde de fabrikant niet, maar een video van de (Russische) Instagram-gebruiker andrey_koftun toont de verpakking en het uiterlijk van de nieuwe smartwatch. De nieuwe smartwatch heet TicWatch E3 en beschikt over een rond scherm met aan de rechterzijde van het horloge een tweetal knoppen. In de verpakking zit een siliconen bandje en een oplader die via de pogo-pinnetjes de TicWatch E3 kan opladen.

De TicWatch E3 maakt gebruik van ‘afgerond 2,5D glas’ en heeft een waterdichte behuizing met een IP68-rating. Ook zijn een speaker en microfoon aanwezig. De smartwatch heeft sensoren om onder andere je hartslag, je zuurstofgehalte in je bloed, je stressniveaus en je nachtritme te meten.

De specificaties zijn nog niet bevestigd, dus neem de geruchten met een korrel zout. Over een paar dagen zal de officiële introductie waarschijnlijk plaatsvinden en dan zullen wij alle details met jullie delen.

via [AW]