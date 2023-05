“Alle Details Van Mobvoi TicWatch Pro 5 Uitgelekt”

Op Amazon zijn vrijwel alle details van de Mobvoi TicWatch Pro 5 opgedoken. De TicWatch krijgt krachtige hardware en een draaibare ring waarmee je de smartwatch kunt bedienen. Het is nog onduidelijk vanaf wanneer de smartwatch verkrijgbaar is.

De TicWatch-serie van Mobvoi bestaat uit mooie en krachtige wearables, waarvan wij in het verleden een aantal hebben getest. Inmiddels kijken we alweer uit naar TicWatch Pro 5 en dankzij een productpagina op Amazon Canada, die inmiddels niet meer live is, zijn we vrijwel alles over de smartwatch te weten gekomen.

Volgens de productpagina beschikt de Mobvoi TicWatch Pro 5 over een Qualcomm Snapdragon W5+ Gen 1-processor met 2GB werkgeheugen en 32GB opslagruimte. De opslagruimte kun je gebruiken voor het installeren van apps en het opslaan van offline muziek. Het OLED-scherm is 1,43-inch groot. Bovenop dit OLED-scherm vinden we een tweede scherm dat een stuk energiezuiniger is. Hierop worden details zoals de tijd, notificaties, je stappen en weersvoorspellingen weergegeven. Dankzij dit energiezuinige scherm gaat de accu van de smartwatch maximaal 45 dagen mee. Deze accu heeft een capaciteit van 611mAh.

Rondom het scherm vinden we een fysieke draaibare ring waarmee je door menu’s kunt navigeren. Aan de rechterkant van de behuizing vinden we ook nog een fysieke knop. De behuizing heeft een militaire certificering gekregen, waardoor de TicWatch Pro 5 bestand is tegen stoten en water.

De Mobvoi TicWatch Pro 5 heeft verschillende sensoren, waaronder een gps-sensor, een barometer en een hartslagmeter. Ook kun je de zuurstofgehalte in je bloed meten en uiteraard al je workouts registreren. Dankzij een ingebouwde nfc-chip kun je contactloos betalen met de smartwatch. Ook heeft de smartwatch een ingebouwde speaker voor het telefoneren en het luisteren naar muziek.

Een adviesprijs en releasedatum hebben we nog niet, maar de voorganger van de Mobvoi TicWatch Pro 5 kreeg een adviesprijs mee van 300 euro.

