Eerste Specificaties Van Mobvoi TicWatch 5 Pro Uitgelekt

Mobvoi, de fabrikant verantwoordelijk voor de TicWatch-smartwatches, werkt aan de TicWatch 5 Pro en de eerste details zijn inmiddels uitgelekt. Zo hebben we nu informatie over de specificaties en is er een render uitgelekt waarop de smartwatch te zien zou zijn.

Het is nog onduidelijk wanneer de officiële introductie van de Mobvoi TicWatch 5 Pro zal plaatsvinden, maar de nodige informatie is inmiddels al uitgelekt. Zo zien we de voorkant van de smartwatch op de onderstaande render. De TicWatch 5 Pro lijkt te beschikken over een metalen frame, redelijk dikke schermranden en een fysieke kroonwiel. Dit is anders dan zijn voorganger, die in plaats van een kroonwiel beschikt over twee fysieke knoppen.

Het is nog onduidelijk of de TicWatch 5 Pro net als de Mobvoi TicWatch 3 Pro beschikt over een extra energiezuinig LCD-scherm dat bovenop het AMOLED-hoofdscherm is geplaatst. Bij de TicWatch 3 Pro kun je zelf selecteren welk scherm je wilt gebruiken. Zo kun je het kleurrijke AMOLED-scherm bijvoorbeeld gebruiken tijdens het bedienen van de smartwatch en het energiezuinige LCD-scherm alleen voor het tonen van de tijd, notificaties en statistieken. Dit mechanisme van twee verschillende schermen zorgt ervoor dat de smartwatch een veel langere accuduur heeft dan traditionele smartwatches met een enkele AMOLED-scherm.

De TicWatch 5 Pro zou verder de eerste smartwatch zijn die is uitgerust met een Snapdragon W5 Plus Gen 1-processor. Qualcomm heeft de Snapdragon W5 Plus Gen 1 al in 2022 gepresenteerd, maar de processer is tot nu toe nog niet te vinden in een smartwatch. De processor is zowel sneller als energiezuiniger dan zijn voorganger. Daarnaast zou de accu een capaciteit hebben van 611 mAh. Dit is iets groter dan de accu van de TicWatch 3 Pro en de Samsung Galaxy Watch 5 Pro. De TicWatch 5 Pro draait uit de door op Wear OS 3.

via [androidplanet]