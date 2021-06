“Lancering Samsung Galaxy Z Fold 3 En Z Flip 3 Op 27 Augustus”

Samsung werkt hard aan de Galaxy Z Fold 3 en de Galaxy Z Flip 3. Volgens een bekende tech-lekker zal Samsung beide opvouwbare smartphones op 27 augustus op de markt brengen. De bron weet ook te melden dat Samsung de Galaxy Watch 4 op 11 augustus zal lanceren.

Jon Prosser heeft op zijn website Front Page Tech geschreven dat Samsung eind deze zomer de opvolgers van de Galaxy Z Fold 2 en de Galaxy Z Flip zal uitbrengen. Beide toestellen moeten vanaf 27 augustus in de winkels liggen. De introductie zal iets eerder plaatsvinden. Volgens de geruchten krijgen de opvouwbare smartphones een lagere adviesprijs mee dan de voorgangers en beschikt de Galaxy Z Fold 3 mogelijk over een selfiecamera die onder het scherm is geplaatst. De Galaxy Z Flip 3 krijgt waarschijnlijk een 120Hz scherm die moet zorgen voor vloeiendere beelden.

Op de volgende smartwatch van Samsung hoeven we minder lang te wachten. De Galaxy Watch 4 zal volgens de bron namelijk al vanaf 11 augustus in de winkel liggen. De smartwatch draait mogelijk niet op Samsung’s eigen besturingssysteem Tizen, maar op een aangepaste versie van Wear OS.

via [androidplanet]