“Officiële Persbeelden Van Fitbit Charge 5 Gelekt”

Fitbit is van plan om dit jaar de opvolger van de Charge 4 te introduceren. De eerste geruchten over de nieuwe fitnesstracker zijn inmiddels al uitgelekt en nu zijn ook de officiële persbeelden van de Fitbit Charge 5 opgedoken. De officiële introductie zal waarschijnlijk op 23 oktober plaatsvinden.

Onlangs deelden we de eerste afbeelding van de vermeende Fitbit Charge 5 en nu is de fitnesstracker van alle kanten te zien op een serie nieuwe beelden. De onderstaande beelden zijn gedeeld door de betrouwbare tech-lekker Evan Blass. De Charge 5 heeft qua design veel weg van de Fitbit Luxe en het valt op dat de fitnesstracker is uitgerust met een kleurenscherm. De voorgaande Charge-modellen hebben namelijk een zwart-wit scherm.

We zien dat de Fitbit Charge 5 in een zwarte, gouden en zilveren model op de markt verschijnt. Aan de zijkant vinden we twee glanzende knoppen, terwijl de rest van de behuizing mat is. Op het scherm zien we de de tijd, de datum, de hartslag en een grafiek. Mogelijk toont deze grafiek de dagdoelen. Het bandje is waarschijnlijk vervangbaar. Details over de sensoren en accuduur ontbreken nog.







Volgens de bron zal de Fitbit Charge 5 op 23 oktober officieel worden aangekondigd. De adviesprijs zal waarschijnlijk net als zijn voorganger rond de 150 euro komen te liggen.

