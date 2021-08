GPD Introduceert Modulaire Android-gaminghandheld

De Chinese fabrikant GPD heeft een modulaire gaminghandheld aangekondigd die draait op Android. Het apparaat heeft aan de zijkant een verwisselbare controller met fysieke knoppen die je kunt loskoppelen. Een releasedatum en adviesprijs hebben we nog niet.

De website XDA Developers ontdekte dat GPD de eerste details over de GPD-XP-handheld deelde op Twitter, YouTube en Discord. Exacte specificaties hebben we nog niet, maar vermoedelijk is het apparaat uitgerust met een MediaTek Helio G95-chip. Het scherm zou 6,81-inch groot zijn en een brede beeldverhouding hebben. De GPD-XP heeft verder 6GB werkgeheugen, 128GB opslagruimte die je kunt uitbreiden met een microSD-kaart en een 7000mAh accu. Met een volle accu kun je ongeveer 12 uur gamen.

Aan de linkerkant vinden we een geïntegreerde controller met een thumbstick, d-pad en een aantal knoppen. Aan de rechterkant zit een verwisselbaar controller. Hier kun je een controller met thumbstick en vier traditionele ‘abxy’-knoppen op aansluiten of een controlleraccessoire met vier gecijferde knoppen en een rode knop.

Op de afbeelding zien we de Chinese uitvoering van het apparaat, maar volgens XDA Developers komt er ook een internationale versie van de GPD-XP-handheld op de markt. De internationale uitvoering draait op Android 11 en heeft ondersteuning voor de Google-diensten. Een releasedatum hebben we nog niet. Ook is het nog onduidelijk of de GPD-XP-handheld in de Benelux op de markt verschijnt.

via [tweakers]