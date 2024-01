Officiële Renders Van Samsung Galaxy A55 Gelekt

Op het internet zijn beelden opgedoken waarop de aankomende mid-range Samsung Galaxy A55 te zien is. Het zou gaan om officiële beelden, aldus de bron.

Naar verwachting zal Samsung in maart de opvolger van de Galaxy A54 introduceren, maar in het geruchtencircuit is de Galaxy A55 al meerdere keren voorbijgekomen. Dit keer zou de smartphone te zien zijn op de onderstaande officiële beelden.

Het ziet ernaar uit dat Samsung de plastic behuizing heeft vervangen met een behuizing van aluminium. Verder zien we dat de Galaxy A55 aan de zijkant een “Key Island” krijgt. Dit is een uitsparing voor de volume-, aan- en uitknop. Volgens eerdere geruchten maakt de Galaxy A55 gebruik van een Exynos 1480-processor en verschijnt de smartphone op de markt in de kleuren Awesome Lilac (paars), Awesome Iceblue (blauw) en Awesome Navy (bijna zwart).

Samsung zal de Galaxy A55 vermoedelijk in maart officieel introduceren. Op 17 januari zal eerst nog de introductie van de Galaxy S24-serie plaatsvinden.

via [AW]