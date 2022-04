“Samsung Galaxy Watch 5 Pro Krijgt Accu Upgrade”

Volgens de laatste geruchten krijgt de Galaxy Watch 5 Pro een veel betere accu dan zijn voorganger. De accu van Samsung’s aankomende smartwatch zou een capaciteit hebben van maar liefst 572 mAh. De Galaxy Watch 5 Pro draait op Wear OS 3 en moet later dit jaar op de markt verschijnen.

Eind 2021 introduceerde Samsung de Galaxy Watch 4 en eind dit jaar verwachten wij de opvolger. Samsung zou een reguliere Galaxy Watch 5 en een duurdere Watch 5 Pro op de markt willen brengen. De Watch 5 Pro krijgt volgens de nieuwste berichten een extra grote accu met een capaciteit van 572 mAh. De modellen in de Galaxy Watch 4-serie hebben een 247 of 361 mAh accu. Dus de accu van de Watch 5 Pro is flink groter.

Aangezien de introductie van de Galaxy Watch 5 Pro nog ver weg is raden wij aan om dit gerucht nog even met een korrel zout te nemen. Samsung kan namelijk nog bepalen om de plannen te wijzigen. Veel mensen zien een grotere, oftewel een langere accuduur, in ieder geval wel zitten.

