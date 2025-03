“OnePlus Werkt Aan Smartphone Met 7000 mAh Accu”

OnePlus werkt volgens de geruchten aan een nieuwe smartphone met een enorme accu. Het gaat om een opvolger van de mid-range OnePlus Ace 3V, die een accu krijgt met een minimale capaciteit van 7000 mAh.

Dankzij nieuwe technologieën krijgen toekomstige smartphoneaccu’s een steeds hogere capaciteit. Zo beschikt de OnePlus 13 al over een 6000 mAh accu, maar toekomstige smartphones van de fabrikant krijgen een nog hogere accucapaciteit, aldus de geruchten. Zo zou OnePlus werken aan een opvolger van de OnePlus Ace 3V, die alleen in China op de markt is uitgebracht. Deze opvolger krijgt volgens de geruchten een accu met een capaciteit van minimaal 7000 mAh, maar sommige bronnen claimen een capaciteit van maar liefst 7500 mAh. De accu krijgt ondersteuning voor 80W of 100W snelladen.

Verder spreken de geruchten over een fysieke aanpasbare knop aan de zijkant als opvolger van de bekende alert-slider, een MediaTek Dimensity 9400+-processor, een driedubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens en een 6,83-inch OLED-scherm met een 1.5K resolutie en een 120Hz verversingssnelheid. De opvolger van de OnePlus Ace 3V komt waarschijnlijk op een later moment onder een andere naam ook naar Europa.

via [droidapp]