“Google Pixel Watch Heeft Grote Accu En 4G-ondersteuning”

Vorige week doken al een hoop foto’s op waarop de aankomende Google Pixel Watch te zien zou zijn. Deze week zijn we meer te weten teken over de specificaties van de smartwatch. Zo zou de Pixel Watch onder andere beschikken over een grote accu en kan de smartwatch overweg met 4G.

De nieuwe details zijn gedeeld door de website 9to5Google. Volgens de bron komen er verschillende versies van de Pixel Watch op de markt en krijgt de 40mm-versie een 300 mAh accu. Dit is relatief groot voor een smartwatch. De behuizing is wel 14mm dik, wat behoorlijk is. Ter vergelijking, de Galaxy Watch 4 is 9,8 millimeter dik. Daarin tegen is er een redelijke kans dat de Pixel Watch een langere accuduur heeft, omdat de accu 53 mAh groter is dan die van de Galaxy Watch 4.

Naast de 40mm-versie verschijnt waarschijnlijk ook nog een grotere uitvoering op de markt. Hoe groot is nog onduidelijk, maar 44mm ligt voor de hand. Verder schrijft 9to5Google dat er een 4G-model komt. Hierdoor hoef je je smartphone niet bij je te hebben om te bellen of berichten te sturen. Eerder schreven wij eerder al dat de Pixel Watch 32GB opslagruimte krijgt en op de markt verschijnt in de kleuren goud, zwart en grijs. De officiële introductie zal op 11 of 12 mei plaatsvinden tijdens Google I/O.

