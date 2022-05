OnePlus Nord CE 2 Lite En OnePlus 10R Officieel Aangekondigd

OnePlus heeft twee nieuwe smartphones aangekondigd. Het gaat om de OnePlus Nord CE 2 Lite en de OnePlus 10R, twee voordelige toestellen. De OnePlus 10R is de globale versie van de OnePlus Ace die OnePlus onlangs heeft aangekondigd voor de Indiase markt.

De OnePlus Nord CE 2 Lite beschikt over een 6,58-inch LCD-scherm met een 120Hz verversingssnelheid, een Snapdragon 695-processor, 6GB of 8GB werkgeheugen, 128GB opslagruimte, een 5000 mAh accu met ondersteuning voor 33W snelladen, een 16MP selfie-camera en een driedubbele rear-camera met een 64MP hoofdlens en twee 2MP lenzen. De smartphone verschijnt in India op de markt voor omgerekend zo’n 250 euro.

De OnePlus 10R komt in twee modellen op de markt. De reguliere OnePlus 10R heeft een 5000 mAh accu die met maximaal 80W kan snelladen, terwijl de Endurance Edition is uitgerust met een 4500 mAh accu die met maar liefst 150W kan snelladen. Met deze snelheid is een lege accu na 17 minuten aan de lader weer helemaal vol.

Het AMOLED-scherm is 6,7-inch groot en heeft een 120Hz verversingssnelheid. Intern vinden we een Dimensity 8100 Max-processor, 8GB of 12GB werkgeheugen, 128GB of 256GB opslagruimte, een 16MP selfie-camera en een driedubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens, een 8MP groothoeklens en een 2MP macrolens. De smartphone draait op Android 12 en ontvangt drie jaar lang Android-updates en vier jaar beveiligingsupdates. Op dit moment is er nog niks bekendgemaakt over een eventuele Europese lancering.