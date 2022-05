Snapchat Introduceert Pixy Drone Met Camera

Snap, het moederbedrijf van de populaire app Snapchat, heeft een drone aangekondigd. De drone beschikt over een ingebouwde camera en volgt de gebruiker om vervolgens foto’s en video’s te maken. De Pixy drone kost omgerekend zo’n 218 euro.

De Pixy drone komt zonder controller of SD-kaart-aansluiting om beelden op op te slaan, want de beelden worden rechtstreeks naar de smartphone gestuurd. De drone vliegt op basis van instellingen die vooraf zijn ingesteld en tijdens de vlucht maakt de drone foto’s en video’s. De drone kan op één plek blijven zweven, maar kan ook om je heen cirkelen, je volgen of omlaag filmen en steeds verder omhoog vliegen. Met een draaiknop op de Pixy drone kun je tussen de verschillende modus wisselen.

De gemaakte beelden worden bewaard in het ‘Herinneringen’-gedeelte van Snapchat. Ook moet je de instellingen van Snapchat openen als je meer geavanceerde settings van de Bixy drone wilt aanpassen. De drone is zo groot als een handpalm en weegt 101 gram. De Bixy drone komt samen met een draagtasje waar je de drone in kunt opbergen. Een vlucht met de Bixy drone duurt maximaal 60 seconden en met een volle accu kun je zo’n vijf tot acht vluchten maken. De Bixy drone heeft wel een verwisselbare accu, dus met meerdere accu’s kun je eenvoudig extra vluchten maken.

De Bixy drone krijgt een adviesprijs mee van 230 dollar, wat omgerekend ongeveer 218 euro is. De drone is uitgebracht in de VS en Frankrijk. Hierdoor is de kans groot dat wij de drone later ook in Nederland kunnen kopen via de grijze import.

