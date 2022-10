“Eerste Details OnePlus Buds Pro 2 Gelekt”

Er zijn voor het eerst specificaties uitgelekt van de OnePlus Buds Pro 2. Volgens de geruchten krijgen de oordopjes onder andere een langere accuduur en nieuwe drivers die voor betere geluidskwaliteit moeten zorgen.

OnePlus introduceerde vorig jaar de Buds Pro oordopjes. Inmiddels werkt de fabrikant alweer aan de opvolger, waarvan nu de eerste details zijn uitgelekt. De details zijn afkomstig van de doorgaans goedgeïnformeerde bron OnLeaks, die de details deelde met de website Pricebaba. Volgens OnLeaks krijgt de Buds Pro 2 twee drivers, een met een formaat van 11 millimeter en een met een formaat van 6 millimeter. De tweede driver is nieuw en moet zorgen voor een betere kwaliteit van het geluid.

Daarnaast moet de accu van de Buds Pro 2 langer meegaan dan die van de originele Buds Pro. Met actieve ruisonderdrukking ingeschakeld, dat tot 45 decibel kan dempen, kun je zo’n 6 uur naar muziek luisteren op één acculading. Dit is een uur langer dan zijn voorganger. Het valt echter wel op dat de totale accuduur inclusief de oplaadcase slechts 22 uur is, terwijl dat bij de originele Buds Pro 28 uur is. Zonder ruisonderdrukking ingeschakeld kun je de accuduur verlengen naar 9 uur, of 38 uur in combinatie met de oplaadcase. Dankzij Warp Charge heeft de oplaadcase na 10 minuten laden weer genoeg capaciteit om 10 uur naar muziek te luisteren.

Verder maakt elk oordopjes nu gebruik van drie microfoons, die voor betere geluidskwaliteit moeten zorgen tijdens het telefoneren. De oordopjes krijgen opnieuw een IP55-certificaat, wat bescherming moet bieden tegen regen en stof. De OnePlus Buds Pro 2 verschijnt op de markt in de kleuren zwart, wit en groen en krijgt een vergelijkbare adviesprijs mee als zijn voorganger. De originele OnePlus Buds Pro verscheen op de markt voor 149 euro.

