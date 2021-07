Draadloze OnePlus Buds Pro Oordopjes Met Noise-cancelling Aangekondigd

OnePlus heeft tijdens de introductie van de OnePlus Nord 2 5G ook nieuwe draadloze oordopjes aangekondigd. De OnePlus Buds Pro zijn “premium” oordopjes met een mooi design en noise-cancelling. De Buds Pro krijgt een adviesprijs mee van 149 euro.

De duurdere uitvoering van de reguliere OnePlus Buds is uitgerust met adaptive noise cancelling die storende omgevingsgeluiden kan wegfilteren. De Buds Pro kan volgens OnePlus geluiden van 15 tot 40 decibels wegfilteren. Daarnaast past OnePlus Audio ID de audio aan op de geluidsgevoeligheid van de gebruiker.

De oordopjes zijn uitgerust met twee 11mm dynamische drivers en hebben ondersteuning voor Dolby Atmos. In combinatie met de oplaadcase kunnen gebruikers maar liefst 38 uur naar muziek luisteren. Wanneer je noise-cancelling hebt ingeschakeld dan gaan de oordopjes maximaal 28 uur mee. De OnePlus Buds Pro heeft ondersteuning voor Warp Charge, waardoor je na 10 minuten aan de lader weer 10 uur naar muziek kunt luisteren.

De OnePlus Buds Pro maakt gebruik van Bluetooth 5.2 en heeft in de Pro Gaming-modus een vertraging van slechts 94 ms. De IP55-certificering maakt de oordopjes zweet- en stofbestendig.

Vanaf 24 augustus is de OnePlus Buds Pro te bestellen via de officiële website van OnePlus. De oordopjes zijn verkrijgbaar in de kleuren zwart en wit voor een adviesprijs van 149 euro.