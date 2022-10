Review Amazfit GTR 4: Premium Smartwatch Met Uitstekende GPS en Accuduur

Amazfit heeft kort geleden zijn nieuwste serie smartwatches uitgebracht. De serie bestaat uit drie modellen, namelijk de GTS 4, de GTS 4 Mini en de GTR 4. In deze review kijken wij naar de Amazfit GTR 4, een ronde smartwatch met een aantal aantrekkelijke features, waaronder een lange accuduur, een uitstekende GPS en offline muziekopslag.

Inhoud

In het verleden hebben wij de Amazfit GTR 3 uitgebreid getest en wij waren toen positief te spreken over de smartwatch. We konden tijdens de review weinig minpunten vinden die we eventueel anders zouden willen zien in een opvolger. Deze opvolger is inmiddels verkrijgbaar en gelukkig kunnen wij melden dat de GTR 4 alsnog een aantal verbeteringen met zich meebrengt die het de moeite waard maken om over te stappen van de GTR 3 naar de GTR 4.

De Amazfit GTR 4 is verkrijgbaar in drie verschillende kleuren. Consumenten kunnen kiezen uit de kleuren Superspeed Black, Vintage Brown Leather en Racetrack Grey. Elke kleur komt met een ander bandje. Superspeed Black heeft een polsbandje van Fluorelastomeer, Vintage Brown Leather heeft een leren bandje en Racetrack Grey heeft een ultra licht Nylon bandje. In deze review kijken we naar het Superspeed Black-model. Naast de Amazfit GTR 4 vinden we in de verpakking wat papierwerk en een magnetische oplaadkabel.

Design

Het valt op dat Amazfit bij de GTR 4 voor een iets aangepast design heeft gekozen. Waar de GTR 3 vooral veel rondingen heeft voor een elegante uitstraling, heeft de GTR 4 iets meer strakke lijnen waardoor de smartwatch meer wegheeft van een luxe horloge. Ook combineert Amazfit dit keer meer kleuren. Zo heeft de Amazfit GTR 4 een zilveren frame, een zwarte schermrand, subtiele rode tinten op de knoppen aan de zijkant en een zwart polsbandje. Deze kleuren gaan goed samen en maakt de smartwatch geschikt om te dragen in combinatie met zowel formele als minder formele kleding.

Dankzij de premium materialen, zoals het aluminium frame, voelt het geheel goed aan. De smartwatch is met een gewicht van slechts 34 gram erg licht. Ook is de behuizing slechts 10,6mm dik. Ter vergelijking, de Apple Watch 8 (45mm) weegt 51,5 gram en is 10,7mm dik. De GTR 4 is dus een stuk lichter en iets dunner dan de populaire smartwatch van Apple. De Amazfit GTR 4 maakt gebruik van de standaard 22mm aansluiting voor de polsbandjes. Hierdoor is het mogelijk om andere 22mm horloge-bandjes te verwisselen met die van de GTR 4.

De Amazfit GTR 4 beschikt over een rond 1,43-inch AMOLED-scherm met een resolutie van 466 x 466 pixels. Het AMOLED-scherm reageert goed op aanrakingen en is voorzien van een laag gehard glas en een anti-vingerafdrukcoating. Het scherm is erg helder, waardoor het scherm ook goed leesbaar is in fel daglicht. Aan de zijkant van de smartwatch vinden we een draaibare roestvrijstalen kroon die je kunt gebruiken om door de interface te navigeren. Deze kroon heeft groeven voor een betere grip. Door de kroon lang ingedrukt te houden kun je een applicatie naar keuze starten. Onder de draaibare kroon vinden we nog een tweede drukknop. Deze knop dient als een sneltoets, waarmee je snel een training of app naar keuze kunt starten.

De behuizing heeft een 5 ATM-rating gekregen. Dit wil zeggen dat de Amazfit GTR 4 waterdicht is tot een maximale diepte van maar liefst 50 meter. Douchen of zwemmen met de smartwatch is dus geen enkel probleem.

Software

Om de Amazfit GTR 4 te synchroniseren met je smartphone heb je de Zepp-app nodig. In de Zepp-app kun je al je trainingen en gezondheidsstatistieken terugkijken en de smartwatch naar eigen smaak instellen. Zo krijg je de keuze uit meer dan 200 watchfaces, inclusief geanimeerde watchfaces. Het valt echter wel op dat je voor de meeste watchfaces moet betalen.

Ook kun je in de Zepp-app aangeven welke applicaties toestemming hebben om notificaties op je GTR 4 te tonen en welke smartwatch-apps je op de GTR 4 wilt weergeven. Daarnaast kun je de widgets en snelkoppelingen aanpassen en nieuwe apps downloaden. Kortom, genoeg opties om de Amazfit GTR 4 naar eigen smaak aan te passen. Let wel op dat de Amazfit GTR 4 draait op het eigen besturingssysteem Zepp OS. Hierdoor is er geen ondersteuning voor de Google Play Store, waardoor de keuze uit apps heel erg beperkt is.

De bediening van Zepp OS werkt erg prettig en spreekt voor zich. Met een veeg naar rechts kom je terecht op een widget-pagina die de belangrijkste details weergeeft, zoals de weersverwachtingen, je hartslag, je slaap, je ingestelde alarmen en een muziekspeler. Met vegen naar links scrol je door de belangrijkste applicaties, met een veeg naar beneden open je het instellingen-menu en met een veeg naar boven open je het notificatie-overzicht. Wil je de watchface aanpassen, dan hou je de watchface een paar seconden ingedrukt om een overzicht van je geïnstalleerde watchfaces te openen. Notificaties worden mooi weergegeven, maar in de meeste gevallen moet je nog steeds je smartphone uit je broekzak halen om te reageren. Je kunt wel kiezen uit een aantal vooropgezette reacties om bijvoorbeeld te laten weten dat je in een vergadering zit of later terugbelt.

Ondersteuning Strava en Adidas Runtastic

Voor sporters komt Amazfit met een belangrijke upgrade. De Amazfit GTR 4 kan nu namelijk overweg met de populaire sport-app Strava. Hierdoor is het mogelijk om de sportdata van de smartwatch te syncen met Strava en hoef je niet perse de Zepp-app te gebruiken. Voor mensen die Strava al gebruiken is dit een erg fijne toevoeging. Je hoeft namelijk niet te wennen aan een nieuwe interface en je kunt naadloos overstappen van je vorige smartwatch naar de GTR 4. In een toekomstige update zal ook ondersteuning voor Adidas Runtastic worden toegevoegd.

Features

Net als alle andere smartwatches kan de Amazfit GTR 4 je dagelijkse activiteiten bijhouden, zoals je hartslag, je stappen, je slaap en de zuurstoflevel in je bloed. Amazfit heeft de GTR 4 verbeterde sensoren gegeven, waardoor de metingen nu nauwkeuriger moeten zijn dan die van zijn voorganger.

Telefoneren

Ook heeft de Amazfit GTR 4 een ingebouwde speaker en microfoon. Hierdoor is het mogelijk om telefoongesprekken te voeren zonder je smartphone uit je broekzak te halen. De resultaten van zowel de microfoon als de speaker zijn prima, zolang je niet in hele drukke omgevingen rondloopt. Maar laten we eerlijk zijn, wie wil nou in het publiek telefoneren via zijn smartwatch.

Er is echter ook ondersteuning voor de spraakassistent Alexa en gesproken notificaties, wat de ingebouwde speaker meerwaarde geeft. Zo kun je via de microfoon een spraakopdracht geven en kan Alexa reageren via de speaker.

GPS

Bij de Amazfit GTR 3 waren we al positief te spreken over de GPS-resultaten, maar tijdens het testen van de Amazfit T-Rex 2 zagen we dat het nog veel beter kan. Deze betere GPS-technologie kunnen we nu ook vinden in de GTR 4.

Zo heeft de Amazfit GTR 4 een zogeheten “Dual-band Circularly-polarized GPS Antenna” die met 5 satellieten tegelijk verbinding maakt. Na een toekomstige software-update kan dit systeem zelfs met 6 satellieten verbinding maken. Dankzij deze betere GPS antenne is een GPS-verbinding vrijwel direct gemaakt, waardoor je niet eerst een halve minuut hoeft te wachten voordat een connectie is gelegd en je aan je workout kunt beginnen. Ook zijn de resultaten veel accurater. Tijdens een wandeling of fietstrips kan de GTR 4 namelijk tot op de meter nauwkeurig je positie registreren. Dit is erg indrukwekkend voor een smartwatch in deze prijsklasse.

Accu

Een ander groot pluspunt van de Amazfit GTR 4 is de accuduur, iets dat bij vrijwel alle Amazfit-wearables het geval is. De 475mAh accu van de GTR 4 gaat volgens Amazfit zo’n 2 weken mee bij normaal gebruik. Wanneer je het always-on scherm altijd aan hebt en regelmatig trainingen doet met GPS ingeschakeld gaat de accu echter een aantal dagen minder lang mee. Tijdens onze test konden we rekenen op ruim 10 dagen. Toch is dit nog vele malen langer dan de meeste Wear OS-smartwatches, die vaak 1 tot 3 dagen meegaan op een acculading.

Ga je voor een lange tijd de wildernis in en wil je de accu besparen, dan kun je de power saving mode inschakelen, waarbij de meeste slimme functies worden uitgeschakeld. In deze mode gaat de accu tot een volle maand mee op een acculading. Het duurt ongeveer 2 uur om de accu van de GTR 4 weer volledig op te laden.

Interne opslagruimte

Ook interessant is de interne opslagruimte die je kunt gebruiken voor het opslaan van muziek. Er is zo’n 2GB ruimte aanwezig, wat genoeg is voor een paar honderd nummers. Wanneer je muziek opslaat op de interne opslagruimte van de Amazfit GTR 4 kun je je telefoon thuislaten en zonder internetverbinding naar je favoriete muziek luisteren. Je kunt een Bluetooth headset rechtstreeks koppelen met de GTR 4.

Conclusie (voordelen / nadelen)

De Amazfit GTR 4 is een zeer complete smartwatch, met weinig negatieve punten. Ja, de software is wat beperkt ten opzichte van Wear OS, maar wat de GTR 4 te bieden heeft werkt erg goed. Zo heeft de Amazfit GTR 4 een mooi Always-On AMOLED-scherm, een uitstekende ingebouwde GPS, opslagruimte om muziek offline op te slaan en een accu die tot weken meegaat op een acculading. Dit alles zit verwerkt in een mooie behuizing dat veel wegheeft van een klassieke horloge. Daarnaast is de behuizing waterdicht (5 ATM) en is er ondersteuning voor Strava.

Voordelen

– Lange accuduur

– Zeer accurate GPS

– Luxe uitstraling

– Ondersteuning voor Strava

– Mooi duidelijk scherm

– Offline muziek afspelen

Nadelen

– Beperkte software (geen Google Play Store)

– Veel watchfaces zijn niet gratis

De Amazfit GTR 4 krijgt in Nederland een adviesprijs mee van 229 euro en is verkrijgbaar in drie verschillende kleuren.