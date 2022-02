Samsung Galaxy S22, S22+ en S22 Ultra Officieel Aangekondigd

Samsung heeft zojuist de Galaxy S22-serie aangekondigd. De serie bestaat uit de reguliere Galaxy S22, de grotere S22+ en de krachtige S22 Ultra met ingebouwde Stylus. Het valt op dat de Galaxy S22 kleiner is dan zijn voorganger, wat de smartphone een erg compacte vlaggenschip maakt. Je kunt per direct een pre-order plaatsen.

Na maanden van geruchten zijn de nieuwste vlaggenschip-smartphones van Samsung officieel geïntroduceerd. De Galaxy S22 heeft een 6,1-inch scherm gekregen. Dit is iets kleiner dan het 6,2-inch scherm op de Galaxy S21. Hierdoor is het mogelijk om de smartphone iets kleiner te maken. De Galaxy S22 is met een afmeting van 146×70,6mm een halve centimeter korter en 0,6mm dunner dan zijn voorganger. Het scherm heeft nu een beeldverhouding van 19,5:9 in plaats van 20:9. Hieronder hebben we alle specificaties van de drie modellen even op een rijtje gezet.

Galaxy S22 Galaxy S22+ Galaxy S22 Ultra scherm 6,1-inch OLED-scherm

2340×1080 pixels

19,5:9-beeldverhouding 6,6-inch OLED-scherm

2340×1080 pixels

19,5:9-beeldverhouding 6,8-inch OLED-scherm

3040×1440 pixels

19,5:9-beeldverhouding processor Exynos 2200 Exynos 2200 Exynos 2200 geheugen 8GB Lpddr5 8GB Lpddr5 8GB of 12GB Lpddr5 opslagruimte 128GB of 256GB 128GB of 256GB 128GB / 256GB / 512GB / 1024GB accu 3700mAh

25W bekabeld opladen en

15W draadloos opladen 4500mAh

45W bekabeld opladen en

15W draadloos opladen 5000mAh

45W bekabeld opladen en

15W draadloos opladen camera 50MP hoofdlens

12MP ultragroothoeklens

10MP telelens met 3x zoom



10MP selfie-camera 50MP hoofdlens

12MP ultragroothoeklens

10MP telelens met 3x zoom



10MP selfie-camera 108MP hoofdlens

12MP ultragroothoeklens

10MP telelens met 3x zoom

10MP telelens met 10x zoom



40MP selfie-camera behuizing 146mm x 70,6mm x 7,6mm

168g

ip68-certificering 157,4mm x 75,8mm x 7,6mm

196g

ip68-certificering 163,3mm x 77,9mm x 8,9mm

229g

ip68-certificering prijs 849 euro 1049 euro 1249 euro

De Samsung Galaxy S22 Ultra heeft net als de Note-serie een aansluiting voor Samsung’s S Pen. De S22 Ultra kan gezien worden als zowel de opvolger van de S21 Ultra als de Note 20 Ultra. De S Pen is een stylus waarmee je onder andere makkelijker notities of tekening kunt maken.

De Samsung Galaxy S22 krijgt een adviesprijs mee van 849 euro en is vanaf 11 maart verkrijgbaar. De Galaxy S22+ kost 1049 euro en ligt vanaf dezelfde dag in de winkels. De Galaxy S22 Ultra kun je al vanaf 25 februari kopen voor een adviesprijs van 1249 euro. Wanneer je bij Coolblue een bestelling plaatst krijg je gratis Galaxy Buds Pro t.w.v. € 229,- cadeau.