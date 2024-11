Samsung en Google Werken Samen Aan Slimme Bril

Samsung en Google werken samen aan een slimme bril, die te vergelijken is en gaat concurreren met de bril van Ray-Ban en Meta. De eerste informatie over de bril is inmiddels uitgelekt.

Volgens de bron 9to5Google verschijnt de bril in de tweede helft van 2025 op de markt. De eerste batch bestaat uit 500.000 brillen, die vanaf het derde kwartaal te koop zijn. De bril van Samsung en Google beschikt net als de bril van Ray-Ban en Meta over een Qualcomm AR1-chipset. Ook beschikt de bril over een 12MP camera en een 155 mAh accu.

De bril lijkt geen extra scherm te krijgen. Wel kan de bril dankzij Google’s AI-model Gemini verschillende AI-taken uitvoeren en QR-codes scannen. Ook kan de bril dankzij AI helpen bij het uitvoeren van betalingen en kan de bril gebaren herkennen. Hoe dit precies werkt is echter nog onduidelijk.

Google heeft in 2013 al eens een slimme bril op de markt gebracht, onder de naam Google Glasses. Deze bril was echter geen groot succes, mede vanwege privacy zorgen. De XR-bril van Meta en Ray-Ban is echter wel succesvol. Het lijkt er dus op dat de markt nu wel klaar is voor slimme brillen. Daarom doet Google nu een tweede poging door een samenwerking aan te gaan met Samsung.

