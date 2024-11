Details Google Pixel Tablet 2: Dunnere Randen, Nieuwe Soc en Toetsenbordhoes

Google is van plan om volgend jaar de opvolger van de Google Pixel Tablet te introduceren. Details over de Pixel Tablet 2 zijn inmiddels opgedoken in het geruchtencircuit. De tablet krijgt onder andere dunnere schermranden en een officiële toetsenbordhoes.

Volgens de bron Android Authority krijgt de Google Pixel Tablet 2 een andere processor. De originele Pixel Tablet uit 2023 heeft een Tensor G2-chipset, maar de Pixel Tablet 2 krijgt een Tensor G4 of G5. Ook krijgt de Pixel Tablet 2 maar liefst 7 jaar lang Android-updates en is het mogelijk om de tablet aan te sluiten aan een externe monitor. Het design van de Pixel Tablet 2 lijkt veel op die van zijn voorganger, maar het scherm heeft aan de boven- en onderzijde iets dunnere randen. Ook zitten de camera’s en de knoppen op een iets andere locatie.

Google zal de Pixel Tablet 2 in 2025 introduceren en brengt samen met de tablet ook een officiële toetsenbordhoes op de markt, iets dat bij de originele Pixel Tablet ontbreekt. Volgens de geruchten was het oorspronkelijk wel de bedoeling om een hoes uit te brengen voor de Pixel Tablet, maar is deze hoes vanwege “kwaliteitsproblemen” nooit uitgebracht.

via [tweakers]