“Samsung Toont In Januari Beelden Van Eigen Slimme Bril”

Volgens een rapport zou Samsung van plan zijn om in januari beelden van een slimme bril te laten zien. De slimme bril van Samsung moet gaan concurreren met de Ray Ban Meta-bril.

Samsung is van plan om op 22 januari de Galaxy S25-serie te introduceren. Tijdens de presentatie van Samsung’s vlaggenschip-serie zal de fabrikant ook een ander product tonen. Het gaat om een slimme bril die de Zuid-Koreaanse fabrikant maakt in samenwerking met Google.

Samsung en Google kondigden in 2023 een samenwerking aan voor de productie van een slimme bril die werkt met Android en Gemini. Hoe de bril heet weten we nog niet, maar de bril zou te vergelijken zijn met de Ray Ban Meta-bril. Dit is een slimme bril die Ray Ban heeft gemaakt in samenwerking met Meta. De bril heeft geen scherm, maar wel speakers, een camera en een AI-assistent. Het zal onder andere mogelijk worden om de bril van Samsung te bedienen met handgebaren.

Alhoewel Samsung de eerste beelden van de bril in januari zal tonen, zal de bril nog niet in januari op de markt verschijnen. De officiële introductie zal pas later plaatsvinden. Deze tactiek zagen we ook bij de Galaxy Ring, die Samsung in januari van dit jaar toonde, maar pas later in het jaar lanceerde. We verwachten de slimme bril rond het derde kwartaal van 2025.

