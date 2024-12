Samsung Galaxy A42 5G Krijgt Geen Updates Meer

Samsung lanceerde in 2020 de eerste mid-range smartphone met 5G-ondersteuning. Deze Galaxy A42 5G heeft inmiddels zijn laatste software-update ontvangen. Samsung beloofde bij de lancering vier jaar lang beveiligingsupdates.

De nieuwste vlaggenschip-smartphones van Samsung kunnen rekenen op maar liefst zeven jaar lang updates, maar oudere en vooral voordeligere smartphones worden minder lang ondersteunt. Samsung bracht de Galaxy A42 5G in de herfst van 2020 op de markt en de beloofde software-ondersteuning van vier jaar is nu verlopen. Hierdoor is de kans klein dat de smartphone nog updates ontvangt.

De Samsung Galaxy A42 5G draait nu op Android 12 met firmwareversie A426BXXS7DXF1, die de beveiligingspatch van juni 2024 heeft geïnstalleerd. Het is onduidelijk of Samsung besluit om gebruikers te verrassen met een extra update, zodat de beveiliging up-to-date is voordat de fabrikant definitief een einde maakt aan de uitrol van updates.

via [galaxyclub]