“Snapdragon 8 Elite Gen 2 Komt Eerder Dan Verwacht”

Qualcomm zal volgens de laatste berichten de Snapdragon 8 Elite Gen 2 al in de zomer van 2025 willen introduceren. Dat is eerder dan verwacht, want de Snapdragon 8 Elite verscheen pas veel later in het jaar op de markt.

Er zijn nog maar een klein aantal smartphones uitgebracht die beschikken over de nieuwe high-end Snapdragon 8 Elite-chipset, maar geruchten over de opvolger zijn nu al opgedoken. Volgens de bron Digital Chat Station staat de introductie van de Snapdragon 8 Elite Gen 2 ingepland in de eerste helft van 2025. Dat is sneller dan verwacht, want Qualcomm bracht de Snapdragon 8 Elite eind oktober van dit jaar uit.

Het is mogelijk dat Qualcomm de opvolger eerder wil lanceren vanwege de sterkere concurrentie, zoals de Dimensity 9400-chipset van MediaTek. Door de Snapdragon 8 Elite Gen 2 eerder te lanceren loopt Qualcomm weer verder voor op de rest. Naar verwachting krijgt de Snapdragon 8 Elite Gen 2 onder andere een veel krachtigere GPU, wat voornamelijk merkbaar is tijdens het gamen. Exacte details over de nieuwe chipset ontbreken nog.

via [androidplanet]