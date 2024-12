“Toch Langer Wachten Op De Samsung Galaxy S25 Slim”

Samsung zal de Galaxy S25-serie in januari officieel introduceren. Tijdens de introductie maken we kennis met de reguliere Galaxy S25, de Galaxy S25 Plus en de S25 Ultra. Samsung zou volgens eerdere geruchten ook werken aan een dunnere Galaxy S25 Slim, maar de introductie van deze smartphone zal pas later plaatsvinden, aldus de laatste berichten.

Eerder schreven wij dat Samsung op 22 januari mogelijk niet drie, maar vier smartphones zal introduceren. De geruchten spraken namelijk over de komst van de Galaxy S25 Slim, wat een dunnere uitvoering zou zijn van de reguliere Galaxy S25. De website AndroidAuthority schrijft nu echter dat de introductie van de slankere smartphone later zal plaatsvinden.

De reden hiervoor is dat de smartphone nog niet wordt genoemd in de recente beta van One UI 7. De Galaxy S25-smartphones draaien uit de doos op Android 15 met de One UI 7-schil. In de bèta van One UI 7 worden echter alle Galaxy S25-modellen genoemd, behalve de Galaxy S25 Slim. Dit doet vermoeden dat de Galaxy S25 Slim pas later op de markt verschijnt.

Sommige bronnen denken dat Samsung de Galaxy S25 Slim tegelijk met zijn nieuwe vouwbare smartphones wil introduceren. Dit zal betekenen dat de introductie van de Galaxy S25 Slim, met modelnummer SM-S937, mogelijk pas aan het einde van het tweede kwartaal van 2025 zal plaatsvinden.

Over ruim drie weken zal de introductie van de Galaxy S25-serie plaatsvinden en kunnen wij officieel bevestigen of Samsung de Galaxy S25 Slim dan wel of niet zal lanceren.

