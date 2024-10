Qualcomm Introduceert Snapdragon 8 Elite Voor High-end Smartphones

Qualcomm heeft een opvolger van de Snapdragon 8 Gen 3 aangekondigd. Deze chipset heet niet 8 Gen 4, maar 8 Elite. De Snapdragon 8 Elite-chipset is een stuk krachtiger en zal de komende maanden in de eerste high-end smartphones te vinden zijn.

De Qualcomm Snapdragon 8 Elite wordt geproduceerd op TSMC’s 3nm-procedé en is de eerste processor die gebruikmaakt van Qualcomm’s eigen Oryon-cpu-cores. De CPU bestaat uit zes Oryon-kernen met een maximale kloksnelheid van 3,53GHz en twee ‘prime’-kernen met een maximale kloksnelheid van 4,32GHz. Voor deze kernen heeft Qualcomm de chipset voorzien van 24MB L2-cache.

Volgens Qualcomm presteert de Snapdragon 8 Elite-chipset maar liefst 45 procent beter in de singlecore- en multithreadedprestaties dan de Snapdragon 8 Gen 3. Ook zijn de cpu-cores 44 procent efficiënter en moet de nieuwe Adreno 830 zorgen voor 40 procent betere prestaties in games. De Adreno 830 is daarnaast ook 40 procent energiezuiniger. Op papier klinkt dit allemaal veelbelovend.

Als laatste heeft de Snapdragon 8 Elite een verbeterde Hexagon-npu die 45 procent betere AI-prestaties zou moeten leveren. De chipset zal vanaf later dit jaar worden gebruikt in smartphones van merken als ASUS, OnePlus, OPPO en Xiaomi.

via [tweakers]