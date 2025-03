Gerucht: Signify Gaat Philips Hue-videodeurbel Uitbrengen

Signify, het bedrijf verantwoordelijk voor de Philips Hue-lampen, werkt mogelijk aan een Philips Hue-videodeurbel. De bron Hueblog heeft namelijk een aanwijzing gevonden voor het bestaan van een dergelijke deurbel.

Hueblog heeft in een update voor de Hue-app een verwijzing gevonden naar een Philips Hue-videodeurbel. In het scherm waar gebruikers een apparaat zonder QR-code kunnen koppelen was korte tijd een “secure doorbell” te zien. Het gaat om een bedraad model met een traditioneel ontwerp.

Signify lijkt dus van plan te zijn om in de toekomst een slimme deurbel onder de Philips Hue-merknaam te introduceren. Wanneer de deurbel op de markt verschijnt en hoeveel de deurbel gaat kosten is echter nog onduidelijk. Ook ontbreken de specificaties. Wel zien we in een installatiegids dat de deurbel beschikt over een fisheye lens en een ronde LED-verlichting aan de onderzijde.

via [tweakers]