“Google Pixel 10 Kan Dankzij Android 16 Tot 30 Procent Sneller Opstarten”

Google zal de Pixel 10-serie waarschijnlijk pas in augustus introduceren, maar geruchten over de smartphones duiken nu al op in het geruchtencircuit. De Google Pixel 10 zou maar liefst 30 procent sneller opstarten dan zijn voorganger. Dit is te danken aan veranderingen in de software die Android 16 met zich meebrengt.

Nieuwe smartphones van Google draaien uit de doos altijd op de nieuwste versie van Android. De Google 10 die later dit jaar op de markt verschijnt draait dus op Android 16. De nieuwe versie van Android brengt verschillende veranderingen met zich mee. Één van deze veranderingen zorgt ervoor dat de Pixel 10 tot wel 30 procent sneller opstart dan de Pixel 9. Android 16 start op een andere manier op, waarbij meerdere boot-processen tegelijkertijd worden uitgevoerd, in plaats van na elkaar.

Android 16 is ook al getest op andere Pixel-smartphones, waaronder een oudere Pixel Fold-smartphone. In dit geval zorgde Android 16 ervoor dat de vouwbare smartphone 25 procent sneller klaar was met opstarten. Dit betekent dus dat oudere smartphones die in de toekomst een Android 16-update ontvangen ook sneller opstarten.

De introductie van de Google Pixel 10-serie zal vermoedelijk in augustus plaatsvinden. De serie bestaat waarschijnlijk uit de Pixel 10, de Pixel 10 Pro, de Pixel 10 Pro XL en de Pixel 10 Pro Fold. De nieuwe smartphones maken gebruik van een nieuwe Tensor G5-processor, die een stuk krachtiger is dan de huidige Tensor G4-processor.

