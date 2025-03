“Alle Specificaties Van Motorola Razr 60 Ultra Op Straat”

Motorola werkt aan de Motorola Razr 60 Ultra en op het internet zijn vrijwel alle specificaties van de vouwbare smartphone al uitgelekt. Als we de geruchten mogen geloven krijgt de Razr 60 Ultra een veel krachtigere processor en een grotere accu dan zijn voorganger.

De bron GizmoChina heeft de vermoedelijke specificaties van de Motorola Razr 60 Ultra gedeeld. Volgens de bron krijgt de smartphone onder andere een Snapdragon 8 Elite-processor. De Snapdragon 8 Elite is op dit moment de krachtigste processor van Qualcomm. Consumenten kunnen kiezen tussen 8GB, 12GB, 16GB of 18GB werkgeheugen en 256GB, 512GB, 1TB of maar liefst 2TB opslagruimte.

Het vouwbare OLED-scherm is 6,96-inch groot en het cover-scherm aan de buitenzijde is 4-inch groot. De accu heeft een capaciteit van 4500 mAh en kan met 68W snelladen. De huidige Razr 50 Ultra heeft een 4000mAh accu met ondersteuning voor 45W snelladen. Dat is dus een aanzienlijke upgrade.

Als laatste vinden we achterop opnieuw een dubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens en een 50MP telelens. De selfie-camera krijgt wel een upgrade en heeft op de Razr 60 Ultra een 50MP resolutie.

De Razr 60 Ultra verschijnt op de markt in de kleuren groen, rood en in een houtkleur. De officiële introductie zal waarschijnlijk over 2 a 3 maanden plaatsvinden. Hoeveel de Motorola Razr 60 Ultra gaat kosten is nog onduidelijk, maar de Razr 50 Ultra verscheen op de markt voor een adviesprijs van 1199 euro. Je kunt de Razr 50 Ultra inmiddels echter voor zo’n 400 euro minder in huis halen.

via [androidplanet]