Beheer Je Tuin Met Je Smartphone

Smartphones hebben steeds meer invloed op onze omgeving. Zo gebruiken we onze mobiel niet alleen om in contact te blijven met onze familie en vrienden en om oneindig door social media te scrollen, maar gebruiken we onze smartphone ook voor het beheren van onze leefomgeving. Zo kun je bijvoorbeeld je tv of slimme thermostaat bedienen en updates ontvangen van je slimme oven. Onze smartphone krijgt echter ook steeds meer invloed over onze tuin.

Het valt in eerste instantie misschien niet meteen op, maar binnenshuis is niet de enige locatie waar apparaten steeds vaker met elkaar in verbinding staan. We zien namelijk steeds meer slimme technologie in onze tuin opduiken. Een van de meest voorkomende slimme gadgets voor in de tuin zijn slimme lampen. Met name Philips Hue is op dit gebied populair. De slimme lampen van Philips staan in verbinding met een hub, die op zijn beurt weer verbonden is met het thuisnetwerk. Hierdoor kun je de lampen in je tuin activeren en beheren vanaf je mobiel. Philips heeft een handige app ontwikkeld waarmee je niet alleen de kleuren en felheid kunt aanpassen, maar ook scenes en schema’s kunt creëren zodat je de juiste sfeer op de juiste tijden kunt creëren.

Een andere slimme gadget die we steeds vaker in grote tuinen met veel gras tegenkomen is een robotmaaier. Een robotmaaier is een grasmaaier die al het zware werk voor je doet. De maaier rijdt elke dag uit zichzelf meerdere rondjes over het gras om er voor te zorgen dat de lengte van het gras altijd even lang blijft. De duurdere modellen zijn uitgerust met GPS en zijn te beheren met je smartphone. Dankzij deze functies kun je veel preciezere routes plannen en kun je ook als je niet thuis bent de grasmaaier in de gaten houden en taken geven. Op Tuiniero worden de vijf beste grasmaaiers van 2022 besproken.

Niet alleen de sfeer en onderhoud van je tuin kun je via de smartphone beheren. Ook de beveiliging speelt een grote rol. Denk hierbij aan een slimme deurbel en camera-beveiliging. Helaas zijn dergelijke zaken nodig in deze wereld en zien we steeds meer mensen camera’s ophangen. Ook kopen we tegenwoordig niet meer een simpele webcam met een onduidelijke 2MP-resolutie, maar een slimme camera met veel sensoren die in verbinding staat met de cloud en je smartphone. Vaak kun je met dergelijke camera’s vanaf je werk of vakantieadres je tuin live in de gaten houden en worden automatisch clips opgenomen wanneer de camera bewegingen waarneemt. Deze clips worden vervolgens op een SD-kaart of online in de cloud opgeslagen, zodat je deze later terug kunt kijken. Ook ontvang je op je smartphone een notificatie, zodat je direct kunt controleren of er simpelweg een kat door je tuin loopt of dat er wat serieuzer aan de hand is. Een slimme camera is een relatief voordelige investering die de kans vergroot dat dieven je huis overslaan. Mocht je toch slachtoffer worden van diefstal of inbraak dan kun je videobewijsmateriaal overhandigen aan de politie en eventueel je verzekering.

Welke slimme apparaten gebruiken jullie in je tuin? Laat het ons weten in de reacties hieronder.