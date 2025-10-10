Afbeeldingen: Dit Is De Samsung Galaxy XR-headset Met Android XR

Op het internet zijn vermoedelijke specificaties en afbeeldingen van de Samsung Galaxy XR-headset opgedoken. Samsung zou de VR-headset met Android XR deze maand officieel willen introduceren.

Volgens de bron Android Headlines beschikt de Samsung Galaxy XR-headset over twee micro-oledschermen met een totaal van 29 miljoen pixels. De headset heeft dus een hogere resolutie dan de 23 miljoen pixels van de Apple Vision Pro. Aan de binnenkant van de headset vinden we vier infraroodcamera’s die het mogelijk maken om de headset te bedienen met eyetracking. De headset beschikt aan de buitenzijde ook over camera’s en sensoren voor het tonen van de echte wereld.

De onderstaande screenshots laten zien dat de interface veel wegheeft van One UI op andere apparaten. De Galaxy XR is de eerste headset die draait op Android XR. Android XR is een besturingssysteem van Google voor VR-headsets en beschikt net als het reguliere Android OS over allerlei Google-diensten, zoals de Play Store, Maps, Photos en YouTube.

Samsung heeft in 2023 al laten weten dat de fabrikant in samenwerking met Google en Qualcomm werkt aan een VR-headset die gaat concurreren met de Apple Vision Pro, maar de officiële introductie zal later deze maand eindelijk plaatsvinden.

