Eerste Specificaties Van High-end Oppo Reno 15 Pro Max Opgedoken

Oppo werkt aan een nieuwe high-end smartphone voor bovenaan de Reno 15-serie. Het gaat om de Oppo Reno 15 Pro Max, waarvan nu de eerste specificaties zijn uitgelekt.

De bron Smartprix schrijft dat Oppo binnekort de Oppo Reno 15 Pro Max zal introduceren. Volgens de bron beschikt de smartphone over een 6,78-inch ltpo-paneel met een variabele verversingssnelheid van 1Hz tot 120Hz, een MediaTek Dimensity 9400-processor en een 6500 mAh accu. De camera-setup bestaat uit een 200MP hoofdlens, een groothoeklens en een 50MP telelens.

Met de introductie van de Oppo Reno 15 Pro Max bestaat de Reno 15-serie uit drie smartphones. Of alle drie de modellen ook naar Nederland komen is nog onduidelijk. Zo is de reguliere Reno 14 wel in Nederland verkrijgbaar, maar de Reno 14 Pro niet. Daarnaast moeten we waarschijnlijk nog lang wachten voordat de nieuwe serie naar Nederland komt, aangezien de Reno 14 pas in augustus in Nederland op de markt verscheen.

Oppo zal op 16 oktober overigens eerst nog de Find X9-serie introduceren.

