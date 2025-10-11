Oppo Deelt Teaser-video Voor Find X9 (Pro)

Oppo heeft een teaser gedeeld voor de aankomende Oppo Find X9 en Find X9 Pro. De nieuwe smartphones zijn in volle glorie te zien in de onderstaande video.

De officiële introductie van de Oppo Find X9-serie zal op 16 oktober plaatsvinden, maar de fabrikant heeft nu al een teaser gedeeld die veel details van de smartphones laten zien. Zo toont de video zowel de voorkant als de achterkant van de Oppo Find X9 (Pro), waarbij de Hasselblad camera-module met 200MP telelens veel aandacht krijgt. Ook kunnen we uit de teaser opmaken dat de schermranden 1.15mm dun zijn. We zien de smartphone in de kleuren grijs en rood.

De officiële introductie van de Oppo Find X9 (Pro) zal volgende week plaatsvinden, waarna wij alle details met jullie zullen delen. Wanneer de smartphones naar Nederland komen is nog onduidelijk.

via [droidapp]