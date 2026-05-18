Renders Tonen ‘ColleXion’-versie Van Sony WH1000XM6-koptelefoon

Op het internet zijn renders opgedoken van een nieuwe Sony koptelefoon. Het zou gaan om een ‘ColleXion’-versie van de Sony WH1000XM6. Deze duurdere headset krijgt een aantal upgrades, maar wel een kortere accuduur.

De duurdere ColleXion-versie van de Sony WH1000XM6 zou een accuduur hebben van 24 uur. Dat is aanzienlijk korter dan de 30 uur van de reguliere WH1000XM6. Sony voert echter ook enkele upgrades door, zoals metaal voor de scharnieren in plaats van plastic.

De koptelefoon heeft twaalf microfoons voor actieve ruisonderdrukking en zes microfoons voor AI-beamforming, wat moet zorgen voor betere geluidskwaliteit bij bellen. De adviesprijs zou met een prijskaartje van maar liefst 629 euro een stuk hoger uitvallen dan die van de reguliere XM6.

Helaas ontbreken nog een aantal details. Zo weten we bijvoorbeeld nog niet hoe groot de drivers zijn, hoeveel de headset weegt en wat de IP-rating is. De officiële introductie zou echter morgen al plaatsvinden, dus we krijgen snel meer te weten.

