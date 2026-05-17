Samsung Galaxy A55, A37 en A57 Ontvangen Nieuwe Update

Samsung rolt een nieuwe update uit naar drie smartphones in de Galaxy A-serie. Het gaat om verschillende updates voor de Galaxy A55, Galaxy A37 en Galaxy A57.

De Samsung Galaxy A37 en Galaxy A57 ontvangen een tussentijdse update, waardoor de beveiligingspatch nog blijft steken op die van april. Wel moet de update stabiliteitsverbeteringen met zich meebrengen, alhoewel de changelog hierover geen exacte details geeft.

De Samsung Galaxy A55 krijgt wel een beveiligingsupdate. De update installeert namelijk de beveiligingspatch van mei, waardoor de beveiliging van de smartphone weer helemaal up-to-date is en jij beter beschermd bent tegen malafide activiteiten.

Het kan een aantal dagen duren voordat de update voor iedereen beschikbaar is en je ontvangt een notificatie zodra je de update kunt downloaden. Als je nog geen notificatie hebt ontvangen kun je handmatig op updates controleren via de instellingen op de smartphone.

