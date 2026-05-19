Samsung Galaxy S24-serie Ontvangt One UI 8.5-update

Er staat een nieuwe update klaar voor de smartphones in de Galaxy S24-serie. Samsung rolt nu namelijk One UI 8.5 uit naar de vlaggenschip-smartphone van 2024. De nieuwste versie van de Android-schil brengt verschillende nieuwe functies met zich mee.

Mensen met een Samsung Galaxy S24, Galaxy S24+, Galaxy S24 Ultra of Galaxy S24 FE kunnen nu de One UI 8.5-update downloaden. De update brengt een aantal verbeteringen en nieuwe functies met zich mee. Zo krijgt de weer-app een nieuwe widget, nieuwe weersanimaties op het vergrendelscherm en een pollen-index. De camera-app heeft een PDF-scanner gekregen en gebruikers kunnen aan de slag met een nieuwe AI-editor voor het bewerken van je foto’s.

Verder heeft de Quick Share-functie een update gekregen en is het mogelijk om twee tijdzones in te stellen in de klop-app. De beveiligingpatch blijft staan op die van april, dus gebruikers ontvangen later nog een tweede update die de beveiligingspatch van mei installeert.

Updates rollen doorgaans in fasen uit. Hierdoor kan het een aantal dagen duren voordat de One UI 8.5-update voor alle Galaxy S24-gebruikers beschikbaar is. Als je nog geen notificatie hebt ontvangen kun je handmatig op updates controleren via de instellingen op de smartphone.

