Eerste Beelden Van Google Pixel Watch 5 Opgedoken

· 7 juni 2026

Google Pixel Watch 5

Er zijn voor het eerst aanwijzingen gevonden voor de komst van de Google Pixel Watch 5. Zo zijn de eerste specificaties van de Pixel Watch 5 uitgelekt en krijgen we de smartwatch te zien op een aantal foto’s.

In het geruchtencircuit is een prototype van de aankomende Pixel Watch 5 opgedoken. De prototype is gedeeld door Randy Pitchford, een medeoprichter van de gameontwikkelaar achter de Borderlands-serie. Een opmerkelijk detail, de smartwatch zou zijn gevonden op de bodem van de Atlantische Oceaan tijdens een duik nabij het Caribische eiland Sint Maarten.

De smartphone lijkt erg veel op eerdere Pixel Watches, maar aan de achterzijde staat de tekst “Google Pixel Watch 5“. Ook bevestigen de markeringen op het prototype dat het om een 45 mm-versie gaat en dat de smartwatch een IP68-certificering heeft. De smartwatch beschikt over een aantal sensoren, waaronder een hartslagsensor, pulssensor, SpO2-meter, huidtemperatuurmeting en een UWB-chip voor nauwkeurige apparaatcommunicatie.

De Google Pixel Watch 5 is ook opgedoken in documenten van de Indiase certificeringsinstantie BIS. Hierin staan vier verschillende modelnummers. Hieruit kunnen we opmaken dat de Google waarschijnlijk een 41 mm en 45 mm model op de markt brengt, waarvan een Wifi-variant en een 4G-variant verkrijgbaar zijn.

Verder zal Google volgens de geruchten niet langer gebruik maken van een Qualcomm-processor. In plaats daarvan rust Google de Pixel Watch 5 uit met een eigen Tensor-chip. Google rust zijn Pixel-smartphones ook al jaren uit met een Tensor-chipset.

Het is nog onduidelijk wanneer de officiële introductie zal plaatsvinden, maar naar verwachting zal Google de Pixel Watch 5 deze zomer samen met de Pixel 11-serie introduceren.

via [droidapp]

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Redactie Androidics.nl

Beheerder Androidics.nl. Gadget en Android liefhebber. Favoriete telefoon: Xiaomi Mi Mix 2.

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