Samsung Galaxy S23-serie Ontvangt Mei-update

Er staat een nieuwe update klaar voor de smartphones in de Galaxy S23-serie. De update installeert de beveiligingspatch van mei, zodat gebruikers weer wat beter beschermd zijn tegen malafide activiteiten.

Samsung rolde in mei al de One UI 8.5-update uit naar de Galaxy S23-serie, maar deze update bracht nog niet de nieuwste beveiligingspatch met zich mee. Nu rolt Samsung de beveiligingsupdate van mei echter los uit en verschillende gebruikers melden dat ze de mei-update al hebben geïnstalleerd. De update dicht enkele tientallen kwetsbaarheden in Android en de One UI-schil en kan naast beveiligingsverbeteringen ook stabiliteitsverbeteringen en kleine bugfixes bevatten.

Updates rollen in fasen uit waardoor het een paar dagen kan duren voordat de mei-update voor iedereen beschikbaar is. Als je nog geen notificatie hebt ontvangen kun je handmatig op updates controleren via de instellingen op de Samsung Galaxy S23, S23+ en S23 Ultra.

via [droidapp]