Gerucht: Introductie OnePlus 16 Veel Eerder Dan Voorganger

OnePlus is volgens de geruchten al erg ver met de ontwikkeling van de OnePlus 16. De fabrikant zou de nieuwe vlaggenschip-smartphone nog eerder op de markt willen brengen dan de OnePlus 15.

De Chinese fabrikant OnePlus komt de afgelopen maanden niet vaak positief in het nieuws. Zo zou OnePlus veel mensen ontslaan en zou de fabrikant vertrekken uit de Europese markt. Ondanks dit lijkt de fabrikant gewoon hard door te werken aan zijn volgende vlaggenschip-smartphone. Volgens een betrouwbare bron op Weibo zou OnePlus van plan zijn om de OnePlus 16 in het derde kwartaal van 2026 te introduceren.

De aankondiging van de OnePlus 16 zal mogelijk al in september plaatsvinden. Dit is een stuk eerder dan de OnePlus 15, die OnePlus vorig jaar in november aankondigde voor 749 euro. Of het om een wereldwijde uitrol gaat of alleen om een Chinese release is nog onduidelijk. Ook bestaat de kans dat OnePlus besluit om de vlaggenschip-smartphone geen internationale release te geven.

Volgens de geruchten beschikt de OnePlus 16 over een 1,5K OLED-scherm met een 240Hz verversingssnelheid en zeer dunne schermranden. Intern vinden we een nieuwe Snapdragon 8 Elite 6-processor en een 9000mAh accu met ondersteuning voor 120W snelladen. De hoofdcamera en de telelens krijgen een 200MP resolutie.

via [androidplanet]