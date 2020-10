Renders Tonen Mid-range Nokia 7.3 5G

Op het internet zijn een aantal beelden opgedoken waarop de Nokia 7.3 5G te zien zou zijn. Volgens de geruchten gaat het om een mid-range smartphone met een Snapdragon 690-processor en 5G-ondersteuning.

HMD Global werkt aan een opvolger van de Nokia 7.2 die vermoedelijk de naam Nokia 7.3 5G meekrijgt. Via NokiaPowerUser zijn nu zowel specificaties als foto’s van de smartphone uitgelekt. Volgens de bron krijgt de Nokia 7.3 5G een Snapdragon 690-processor met 5G-modem en een 6,3-inch scherm met een 90Hz of 120Hz verversingssnelheid. Achterop vinden we een ronde camera-module met daarin vier lenzen. De selfie-camera zit in een ronde uitsparing in het scherm.

De Nokia 7.3 5G zou nog dit jaar op de markt moeten verschijnen. De uitvoering met 6GB werkgeheugen en 64GB opslagruimte krijgt vermoedelijk een adviesprijs mee van 399 euro.

via [hardware.info]