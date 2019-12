Android Krijgt Ondersteuning Voor Video’s Groter Dan 4GB

Smartphones beschikken over steeds betere camera’s die in steeds hogere resoluties video’s kunnen opnemen. Het gevolg hiervan is dat opgenomen video’s meer opslagruimte in beslag nemen. Op dit moment heeft Android enkel ondersteuning voor het opnemen van video’s die maximaal 4GB groot zijn, maar daar komt in Android 11 verandering in.

Vanaf Android 11 laat Google bestanden met 64 bits opslaan. Tot nu toe gebeurt dat nog met 32 bits, maar deze methode heeft een limiet van 4GB. Hierdoor worden lange video’s opgesplitst in meerdere bestanden. Als voorbeeld: de Google Pixel 4 kan opnemen met 4K-resolutie, 30 Hz en een bitrate van 48 megabit per seconde. Hierbij is 4GB na 12 minuten filmen al vol.

Google heeft zelf al wat video-tests uitgevoerd waarbij video’s van maar liefst 32GB werden opgenomen. Kijken jullie al uit naar Android 11?

via [hardware.info]