Render Van Samsung Galaxy S11+ Camera Gelekt

De doorgaans goedgeïnformeerde tech-lekker OnLeaks heeft een render van het camera-eiland van de Samsung Galaxy S11+ gedeeld. Hierop zien we vier lenzen en een led-flitser.

Het is niet voor het eerst dat er renders opduiken waarop de camera van Samsung’s aankomende vlaggenschip-smartphone te zien is. Op eerdere renders leek het er echter op dat er vijf lenzen op een willekeurig locatie waren geplaatst. Op de nieuwste render zien we vier lenzen, welke netjes onder en boven elkaar geplaatst zijn.

OnLeaks zegt dat de voorgaande renders gebaseerd waren op een prototype van de Galaxy S11+. De nieuwe render is een stuk aannemelijker. Onlangs dook overigens ook een gerucht op over de naam van de nieuwe smartphone. De opvolger van de Galaxy S10 zou volgens dit gerucht niet Galaxy S11 heten, maar Galaxy S20.

via [tweakers]