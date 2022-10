“Google Werkt Aan Pixel 7 Ultra Met 1-inch Camerasensor”

Een betere camera in een smartphone is voor veel mensen een van de belangrijkste redenen om een nieuwe smartphone aan te schaffen. Google is een van de fabrikanten die doorgaans de beste cameraprestaties leveren en volgens de geruchten werkt Google nu aan de Pixel 7 Ultra met een nog betere camera.

Tech-lekker Wojciechowski heeft in de broncode van de Pixel 7-serie een aanwijzing gevonden voor de komst van een derde Pixel 7-smartphone. Volgens de geruchten krijgt deze smartphone, die intern de codenaam Lynx heeft gekregen, de naam Pixel 7 Ultra. De grootste verandering op de Ultra-variant is de aanwezigheid van een 1-inch camerasensor.

Een 1-inch camerasensor kennen we onder andere van de Xiaomi 12S Ultra en Sony Xperia Pro-I. Deze grote sensoren vangen veel meer licht op, wat moet resulteren in een betere fotokwaliteit. Aangezien Google Pixel-smartphones al een goede naam hebben op het gebied van foto’s zijn wij erg benieuwd naar de camera-resultaten van een Pixel-smartphone met een grotere camerasensor.

In het geruchtencircuit lijkt echter nog niet iedereen het met elkaar eens te zijn. Zo spreekt de ene bron over een 1,0-inch sensor, de andere bron over een 200MP camera en weer een andere bron over een camera met een resolutie van “slechts” 13MP. Mogelijk is Google intern nog aan het testen wat de beste camera-opstelling is en dat de geruchten elkaar daarom tegenspreken. Over een ding zijn de verschillen bronnen het in elk geval met elkaar eens. Google werkt aan een nieuwe Pixel-smartphone met een betere camera.

