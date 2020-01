“Google Nieuws Krijgt Donker Thema”

Google Nieuws is een veelbezochte dienst waarin je al het laatste en belangrijkste nieuws kunt terugvinden. De artikelen die in de nieuws-feed worden geopend hebben in sommige gevallen een witte achtergrond, wat er voor kan zorgen dat dit minder prettig leesbaar is in donkere omgevingen. Daar komt binnenkort waarschijnlijk verandering in.

Google Nieuws is een app waarin gebruikers artikelsuggesties te zien krijgen van verschillende nieuwsbronnen. De suggesties zijn gebaseerd op het gedrag en de selecties van de gebruiker. Sinds kort heeft de app ook een donkere modus, waardoor artikelen die in de app zelf geladen kunnen worden in het donker een stuk prettiger te lezen zijn.

Veel artikelen worden echter geopend in WebView, een kleine browser voor ‘binnen’ applicaties. Hierin worden de standaard websites weergegeven, inclusief witte achtergronden. Volgens XDA-Developers werkt Google nu aan een update die dit “probleem” moet verhelpen. De onderliggende code is al te vinden in de Google Nieuws-app.

Google zou daarnaast ook werken aan een up- en downvote systeem. Hiermee kunnen gebruikers aangeven of ze meer of juist minder van een bepaald soort nieuws willen zien. Wanneer Google de nieuwe functies zal uitrollen weten we nog niet.

via [AW]