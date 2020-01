“Diesel On Fadelite” Is Nieuwe Wear OS-smartwatch Met Opmerkelijk Design

De nieuwe smartwatch is uitgerust met een Snapdragon Wear 3100-processor en een 43mm zwembestendige behuizing met een opvallend design. Gebruikers hebben toegang tot GPS-tracking, een hartslagmeter, aanpasbare Watch Faces, smartphone notificaties, activiteiten tracking, het bedienen van muziek etc. Kortom, de functies die je mag verwachten van een Wear OS-smartwatch.

De Diesel On Fadelite is vanaf maart verkrijgbaar op diesel.nl en via verschillende retailers voor een adviesprijs van €279.