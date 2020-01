Samsung Zal Galaxy S11/S20 Op 11 Februari Officieel Introduceren

Samsung heeft uitnodigingen naar de pers gestuurd, voor een evenement die op 11 februari zal plaatsvinden. Samsung heeft niet bekendgemaakt welke smartphone de fabrikant zal presenteren, maar we verwachten dat het gaat om de GalaxyS11/S20. Mogelijk krijgen we ook al de Galaxy Fold 2 te zien.

Dankzij de onderstaande aankondiging weten we wanneer Samsung zijn nieuwe smartphones zal introduceren. De presentatie zal op 11 februari 2020 plaatsvinden in San Francisco. Samsung heeft het over “nieuwe en innovatieve smartphones”, waardoor we er dus van uit kunnen gaan dat we meerdere smartphones te zien krijgen. Waarschijnlijk gaat het om de opvolger van de Galaxy S10-serie, die mogelijk de naam S20 krijgt. Deze serie bestaat volgens de berichten uit de reguliere Galaxy S20, de Galaxy S20+ en de Galaxy S20 Ultra.

Daarnaast is het mogelijk dat we tijdens Samsung Unpacked ook de Galaxy Fold 2 te zien krijgen. De tweede vouwbare smartphone van Samsung heeft volgens de geruchten net als de Motorola Razr een langwerpig design.

Er bestaat nog veel onduidelijkheid over de naam van Samsung’s aankomende vlaggenschip-serie. Voorheen werden de toestellen namelijk gewoon S11e, S11 en S11+ genoemd, maar de laatste berichten spreken over een hele andere naam, namelijk S20. We verwachten dat de nieuwe Samsung-smartphone onder andere is uitgerust met een 108MP camera en een telelens die 5x optisch kan inzoomen. Ook de accu zou een grotere capaciteit hebben.

via [AW]