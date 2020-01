“Huawei Verkoopt 100.000 Mate X-toestellen Per Maand”

De eerste opvouwbare smartphones van Huawei en Samsung kwamen vorig jaar niet altijd even positief in het nieuws. De bouwkwaliteit viel tegen waardoor de lancering van beide smartphones uiteindelijk flinke vertraging opliep. Daarnaast kosten de smartphones meer dan 2000 euro. Toch zijn dit niet genoeg redenen om consumenten te weerhouden de smartphones aan te schaffen. Zo zou de Huawei Mate X ongeveer 100.000 keer per maand over de toonbank gaan.

De Huawei Mate X is nog niet in Europa gelanceerd, maar in China ligt de smartphone sinds november in de winkels. Uit verkoopcijfers die Android Central wist te achterhalen via medianetwerk Sina, blijkt dat de smartphone daar erg succesvol is. Volgens de cijfers van Sina gaat de Huawei Mate X ongeveer 100.000 keer per maand over de toonbank. De smartphone kost 16.999 yuan, ongeveer 2200 euro.

Naar verwachting zal Huawei tijdens MWC 2020 een nieuwe versie van de Mate X introduceren. Deze uitvoering komt mogelijk ook buiten China op de markt. De concurrerende Samsung Galaxy Fold verkoopt overigens ook goed. Deze opvouwbare smartphone zou sinds september 2019 tussen de 400.000 en 500.000 keer zijn verkocht, hoofdzakelijk in thuisland Zuid-Korea.

