Xiaomi Mi 9T Pro Ontvangt Update Met Beveiligingspatch Van December 2019

Xiaomi heeft een nieuwe update uitgerold naar de Xiaomi Mi 9T Pro. De update brengt verschillende verbeteringen en de beveiligingspatch van december 2019 met zich mee.

De update met versienummer MIUI V11.0.4.0 is 706MB groot en installeert de beveiligingspatch van december 2019. Deze patch dicht enkele tientallen kwetsbaarheden in Android. Daarnaast heeft Xiaomi een aantal verbeteringen doorgevoerd en problemen opgelost. In de onderstaande changelog zien we dat er onder andere verbeteringen in de notificaties en instelling zijn doorgevoerd.

Xiaomi rolt de update in fasen uit. Hierdoor kan het even duren voordat de update voor jouw toestel klaarstaat.

via [droidapp]