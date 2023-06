Verkoop Honor-smartphones In Europa Afgelopen Kwartaal Enorm Gestegen

Honor verkoopt steeds meer smartphones in Europa, zo blijkt uit cijfers van CounterPoint. Het eerste kwartaal van 2023 was het beste kwartaal tot nu toe. De fabrikant wist maar liefst vier keer zo veel smartphones te verkopen als in dezelfde periode vorig jaar.

Op Androidics hebben we het steeds vaker over smartphones van het merk Honor. De fabrikant verkoopt namelijk steeds meer smartphones in Europa en deze toestellen zijn steeds meer in trek. Ondanks dat de totale vraag naar smartphones de afgelopen jaren steeds verder is gaan dalen, wist Honor in het eerste kwartaal van 2023 vier keer zoveel smartphones te verkopen als in het eerste kwartaal van 2022. Ook in het Midden-Oosten en Latijns-Amerika doet de fabrikant het goed, zo is te zien in de onderstaande grafiek.

Volgens CounterPoint is de groei onder andere te danken aan het feit dat Honor samenwerkingen is aangegaan met enkele grote Europese mobiele providers en vele grote retailers. Vooral de mid-range smartphones van Honor zijn erg in trek. Deze toestellen waren in Europa namelijk goed voor 50 procent van de verkoop.

Honor was van 2013 tot 2020 een submerk van Huawei, maar in november 2020 verkocht Huawei het merk. Daarna is het merk zelfstandig doorgegaan. In het eerste jaar verkocht Honor alleen smartphones in thuisland China, maar nu is de fabrikant in vele landen actief.

