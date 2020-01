Huawei Komt Aankomende Jaren Met HarmonyOS-smartphones

Huawei is van plan om de komende jaren smartphones en tablets op de markt te brengen die draaien op HarmonyOS, Huawei’s eigen besturingssysteem. Dit heeft oprichter Ren Zhengfei laten weten.

De Chinese fabrikant gaf nog maar kort geleden aan dat Huawei voorlopig nog niet van plan is om HarmonyOS-smartphones te maken, maar blijkbaar is Huawei er wel mee bezig. Wanneer we de eerste smartphone met Huawei’s eigen besturingssysteem kunnen verwachten weten we echter nog niet.

Tot nu toe draait HarmonyOS alleen op TV’s. Huawei zal HarmonyOS ook beschikbaar maken voor gebruik in auto’s. Huawei is actief bezig met HarmonyOS sinds de Verenigde Staten Huawei op de ‘Entity List’ heeft gezet. Hierdoor mag Huawei niet langer gebruikmaken van Google-diensten, waardoor Android een stuk minder functioneel is op nieuwe Huawei-producten.

via [tweakers]