Opvouwbare Motorola Razr Binnen Paar Maanden Ook In Nederland Verkrijgbaar

Motorola introduceerde twee maanden geleden een vernieuwde versie van de Motorola Razr. Het is de eerste opvouwbare smartphone van de fabrikant, die in tegenstelling tot de opvouwbare smartphones van de concurrentie, niet als een boek openklapt maar als een traditionele klaptelefoon. Een woordvoerder van Lenovo heeft nu aangegeven dat de smartphone “binnen een paar maanden” ook in Nederland verkrijgbaar is.

De nieuwe Motorola Razr ligt straks in Nederland in de winkels. Wanneer precies en wat voor adviesprijs de smartphone in Nederland meekrijgt weten wij nog niet. We verwachten dat de smartphone 1599 euro gaat kosten.

De Motorola Razr beschikt over een 6,2-inch OLED-scherm met een 21:9-beeldverhouding en een resolutie van 2142 x 876 pixels. Aan de buitenkant vinden we nog een klein 2,7-inch scherm met een 4:3-beeldverhouding en een resolutie van 800 x 600 pixels. Inten beschikt de smartphone over een Snapdragon 710-chipset, 6GB werkgeheugen, 128GB opslagruimte, een 16MP hoofdcamera, een 2510 mAh-accu en een 3.5mm koptelefoonaansluiting.

via [nu.nl]