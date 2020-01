“Opvolger Sony Xperia 1 Krijgt 4K-scherm en 5G-ondersteuning”

Sony is van plan om eind december tijdens een persconferentie op MWC 2020 zijn eerste 5G-smartphone te introduceren. Vermoedelijk gaat het om de opvolger van de Xperia 1 en krijgt de smartphone een 4K-scherm.

Als we de laatste geruchten mogen geloven krijgen we eind februari twee nieuwe Sony-smartphones te zien. We verwachten de Xperia 5 Plus, de opvolger van de Xperia 5, en nog een tweede toestel waarvan nog weinig details zijn uitgelekt. MyDrivers claimt dat het gaat om een opvolger van de Xperia 1, alhoewel we nog niet weten welke naam de smartphone meekrijgt.

Volgens de bron beschikt de smartphone over een Snapdragon 865-processor met een X55-modem voor de 5G-ondersteuning. Het scherm zou 6,6-inch groot zijn en een 4K-resolutie hebben. Achterop vinden we een driedubbele camera met een 48MP of 64MP hoofdlens, een groothoeklens en een telelens. De camera zou kunnen filmen in 8K-resolutie. Zoals we bij Sony gewend zijn is de smartphone waterdicht.

Een releasedatum en adviesprijs hebben wij nog niet. De Xperia 1 kreeg een adviesprijs mee van 949 euro, maar is inmiddels 300 euro in prijs gezakt.

via [androidplanet]